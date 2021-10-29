Генеральный директор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков назвал способ, который поможет получить скидку при покупке квартиры в столице.

Генеральный директор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерий Летенков назвал способ, который поможет получить скидку при покупке квартиры в столице.Всего на вторичном рынке недвижимости Москвы выставлено 45,9 тысячи объектов. ПРи этом всего 5,27% от общего числа продавцов готовы торговаться с потенциальным покупателем. Примечательно, что больше всего готовых проявить гибкость владельцев находится в не самом дорогом ценовом сегменте.Речь идет о продавцах квартир стоимостью от десяти до 20 миллионов рублей. Среди них процент расположенных к торгу составляет 45,14%. Если стоимость предложения колеблется в границах от 50 до 100 миллионов рублей, то пойти навстречу покупателей готовы кратно меньше продавцов – 2,95%. Недвижимость стоимостью от 100 миллионов и дороже продают самые несговорчивые – среди них торговаться готовы лишь 1,92% собственников.Тем не менее, сама возможность получить скидку сохраняется. Более того, такие случаи нельзя назвать чем-то уникальным."Сейчас можно назвать редчайшими случаи, когда объект уходит по той цене, которая указана в объявлении", – рассказал Валерий Летенков.Он рассказал, как правильно выстроить разговор с продавцом для того, чтобы увеличить свои шансы на получение скидки. Для начала необходимо узнать сумму, на которую готов "подвинуться" владелец жилья. Часто этот параметр знает также и риэлтор, который реализует недвижимость.Эксперт рынка недвижимости раскрыл лайфхак, позволяющий выяснить этот параметр. "Покупатель за объект, выставленный за условные десять миллионов рублей, объявляет, что готов приобрести его за 9,5 миллиона рублей. Собственник или риэлтор продающий объект отвечает, что они не готовы продать за эту цену. Далее спрашивается, а за сколько вы готовы продать при условии скидки", – рассказал Валерий Летенков.Ждать легкого успеха на этом поприще не стоит. Собственник жилья, а также представляющий его интересы риэлтор, вряд ли безропотно пойдут на собственные финансовые потери. Однако тут помощником потенциальном покупателю может выступить время. "Не поленитесь и позвоните через неделю-две вновь с этим же вопросом", – советует эксперт.По его словам, на вторичном рынке недвижимости существует абсолютно реальная возможность получить скидку в размере от двух до пяти процентов. При это речь идет о реальной рыночной цене недвижимости, а не о той сумме, которую продавец выставляет изначально для более широкой возможности торга.