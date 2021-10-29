Необычное мероприятие для особенных детей во Владимире провела компания «Т Плюс». Обучающий праздник прошел в детском реабилитационном центре на улице Фейгина. Здесь собрались ребята

Необычное мероприятие для особенных детей во Владимире провела компания «Т Плюс». Обучающий праздник прошел в детском реабилитационном центре на улице Фейгина. Здесь собрались ребята возрастом от 5 до 16 лет из социально-неблагополучных семей. Татьяна Мачинскене, заместитель директора реабилитационного центра для несовершеннолетних У нас в центре дети, которым, к сожалению, родители не расскажут о безопасности дома,