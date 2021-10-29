«Энергосбыт Волга» объявляет о старте акции «Всё включено». Цель акции – продвижение дистанционных...

«Энергосбыт Волга» объявляет о старте акции «Всё включено». Цель акции – продвижение дистанционных сервисов обслуживания клиентов: Личного кабинета и мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга».Акция будет проводиться с 1 по 30 ноября 2021 года. Чтобы стать её участником, необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете или мобильном приложении, передать показания приборов учёта электроэнергии, а также оплатить произведённые начисления и имеющуюся задолженность (в случае её наличия).Каждый выполнивший условия акции клиент автоматически станет участником розыгрыша главных призов – подарочных сертификатов номиналом 3000 рублей на приобретение бытовой техники. Итоги акции будут подведены в декабре 2021 года. С полными правилами проведения можно ознакомиться на сайте: https://www.esbvolga.ru/promotion/vsevklycheno/.«Энергосбыт Волга» приглашает всех оценить преимущества дистанционных сервисов. В начале года акция «Всё включено» вызвала интерес у наших клиентов, и в ней приняли участие более 3700 жителей Владимирской области. Востребованность онлайн-каналов растёт, поэтому мы будем рады снова наградить их активных пользователей», – рассказал генеральный директор «Энергосбыт Волга» Александр Москвитин.Для регистрации в Личном кабинете или мобильном приложении «Мой Энергосбыт Волга» достаточно указать электронную почту или номер телефона, а также свой лицевой счёт. С помощью сервисов можно передавать показания прибора учёта, производить оплату онлайн, управлять несколькими лицевыми счетами, просматривать подробную историю по начислениям, платежам и отслеживать статистику по ним.«Энергосбыт Волга» желает удачи всем участникам акции «Всё включено»!