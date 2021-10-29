26 октября 2021 года исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Александр Киреев принял ..

26 октября 2021 года исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области Александр Киреев принял участие в программе «Вести-Владимир» на телеканале ВГТРК «ГТРК Владимир».Основной темой программы стали особенности реализации Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающиеся упрощенного порядка регистрации прав собственности на гаражи («гаражная амнистия)», вступившего в силу 1 сентября 2021 года.Александр Киреев отметил, что положения данного закона распространяются на гаражи, построенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, то есть до 30 декабря 2004 года. При этом действие «гаражной амнистии» распространяется не только на владельцев гаражей, соответствующих указанным выше критериям, но также на их наследников либо граждан, которые приобрели данный гараж.В ходе эфира Александр Киреев рассказал о последовательности оформления гаража и земельного участка под ним, а также о необходимых для оформления документах, он также обратил внимание на то, что срок проведения «гаражной амнистии» - 5 лет, до 1 сентября 2026 года.Исполняющий обязанности руководителя Управления подчеркнул, что для удобства граждан Росреестром разработаны Методические рекомендации по применению Закона о «гаражной амнистии», которые помогут разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке. В методичке также прописаны полномочия органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления при реализации закона, в том числе указано, какое содействие муниципалитеты вправе оказывать гражданам в приобретении прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.Ознакомиться с рекомендациями можно в региональном блоке официального Росреестра, а также на странице Управления в социальной сети Инстаграм.