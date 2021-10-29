Неблагоприятная обстановка складывается ещё в 12 регионах.

Во Владимирской области за последнюю неделю ухудшилась эпидемиологическая ситуация по . Об этом коллегам из ТАСС рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.Она отметила, что на карте не осталось ни одного «зелёного» субъекта. Ухудшение ситуации произошло в 13: во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, Приморском крае, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии и Алтае.Об этом сама за себя говорит ковидная статистика - 33-ий регион практически ежедневно бьёт . На состоявшемся на текущей неделе антиковидном брифинге о тяжёлой ситуации во владимирской медицине сообщила официальный представитель депздрава Светлана Григорян.«Сейчас в регионе развёрнуто максимальное количество специализированных коек за два года пандемии. Мы предпринимаем все усилия для наращивания мест. Медики работают на пределе возможностей. Прогноз, судя по количеству выписываемых, неблагоприятный. Ситуация на контроле, в круглосуточном режиме анализируем обстановку», - подчеркнула она.Рост заболеваемости подхлестнул ажиотаж в прививочных пунктах. Ежедневно Власти призывают жителей от путешествий, поездок и на период нерабочих дней остаться дома.Добавим, что перед каникулами врио губернатора По задумке чиновников, новые меры помогут разорвать цепочки контактов и сбить прирост инфицированных. При этом чиновников обязали привиться до 15 ноября, в противном случае их