С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Костромской области вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. ..
С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Костромской области вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.
На повышенное внимание к фильмам ужасов у костромичей могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.
Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство костромичей охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.
При выборе сериалов этого жанра жители Костромской области единодушны. Каждый второй отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние» или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Синяя бездна 2» и «Проклятие спящей красавицы», каждая из которых набрала почти 3% аудитории.
В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 400 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Костромской области:
Топ-7 хорроров
· «Синяя бездна 2»
· «Проклятие Спящей красавицы»
· «Брешь»
· «Поворот не туда: Наследие»
· «Солнцестояние»
· «Хищник»
· «Страшные истории для рассказа в темноте»
Топ-7 сериалов в категории ужасы
· «Противостояние»
· «Ходячие мертвецы»
· «Чепелуэйт»
· «Хелстром»
· «Страна Лавкрафта»
· «Страшные сказки: Город ангелов»*
· «Земля монстров»*
*доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ