С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Костромской области вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. ..

С начала осени интерес к фильмам и сериалам в жанре хоррор у жителей Костромской области вырос на 20%. Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.На повышенное внимание к фильмам ужасов у костромичей могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство костромичей охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.При выборе сериалов этого жанра жители Костромской области единодушны. Каждый второй отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние» или истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Синяя бездна 2» и «Проклятие спящей красавицы», каждая из которых набрала почти 3% аудитории.В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 400 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Костромской области:Топ-7 хорроров· «Синяя бездна 2»· «Проклятие Спящей красавицы»· «Брешь»· «Поворот не туда: Наследие»· «Солнцестояние»· «Хищник»· «Страшные истории для рассказа в темноте»Топ-7 сериалов в категории ужасы· «Противостояние»· «Ходячие мертвецы»· «Чепелуэйт»· «Хелстром»· «Страна Лавкрафта»· «Страшные сказки: Город ангелов»*· «Земля монстров»**доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ