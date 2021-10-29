Складной стол – незаменима вещь на пикнике, во время отдыха в кемпинге. Это специальное снаряжение, которое можно погрузить в багажник машины и привезти с собой на природу.

Складную мебель можно отвезти с собой на дачу, в загородный дом. В сложенном виде конструкция не займет много места. Наличие подобного аксессуара на пикнике позволяет в полной мере наслаждаться отдыхом.

Чтобы купить складной стол, соответствующий вашим потребностям, нужно обратить внимание на размер столешницы и тип конструкции. Важно учитывать, в каких условиях будет эксплуатироваться снаряжение.

Количество человек





Одним из важных факторов при выборе складного туристического стола является количество человек, которые будут пользоваться представленной мебелью. Столешница может быть квадратной, овальной, прямоугольной или круглой. Но в большинстве случаев покупатели традиционно выбирают прямоугольные складные столики.

В зависимости от количества человек, которые будут пользоваться представленным снаряжением, выбирают и его размер:

1 человек. Подойдут круглые (диаметром до 70 см), квадратные столики (со стороной до 60 см). Если снаряжение нужно рыбаку для разделывания рыбы, выбирают модели с прямоугольной столешницей.

2-3 человека. Длина столешницы должна быть около 1 м, а ширина 60 см.

4-5 человек. Желательно отдавать предпочтение моделям с длиной столешницы 150 см, шириной 70 см.

6-8 человек. Нужен большой стол, длина столешницы которого будет не меньше 2 м. Ширина может быть в пределах 80-90 см.

Желательно сразу подумать, сколько стульев будет расставлено вокруг стола, много ли продуктов компания берет с собой.

Одним из важных вопросов при выборе является конструкция столика. От этого зависит устойчивость мебели, комфорт ее эксплуатации. Ножки могут быть следующими:

Расставлены параллельно. Устойчивость ниже, чем у других конструкций, но за таким столиком удобно сидеть даже большой компании.

Крестообразные. Конструкция устойчивая, но может немного мешать людям, которые сидят за столом.

Ножки телескопические. Если поверхность неровная, это идеальный вариант.

Каркас может изготавливаться из стали или алюминия. Первый вариант подходит для крупных столов. Конструкция из стали прочная, не боится механических повреждений, но тяжелая. Алюминиевый каркас легкий, столик удобно переносить в руках.