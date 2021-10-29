С 1 ноября в силу вступает новый закон.

Могут ли владимирцы реструктуризировать кредит если заёмщик или члены его семьи заболели коронавирусом? Изменят ли банки условия займа для инфицированных COVID-19, которые не могут вовремя гасить долг? Начислят ли пени?Из-за ковида граждане смогут изменить условия кредита. Центробанк удовлетворять заявления физических лиц об изменении условий договора, если доход заёмщика больше не позволяет исполнять обязательства. Для этого с 1 ноября по 31 декабря 2021 года нужно предоставить банку заявление и документ, подтверждающий короравирус у заемщика или проживающих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени начисляться не будут. Аналогичные меры поддержки будут оказаны субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым.