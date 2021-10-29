8 врачей из Ставропольского края, Смоленской и Новосибирской областей. Они работают в инфекционных...

8 врачей из Ставропольского края, Смоленской и Новосибирской областей. Они работают в инфекционных отделениях областной клинической больницы и городской больницы №5.Андрей Биткалюк, анестезиолог-реаниматолог (Смоленская область):- Здесь лежат реально тяжелые пациенты. Например, на текущий момент времени мы имеем ряд больных, которые нуждаются не только в протезировании функции внешнего дыхания и не просто в кислорода терапии, но и протезировании функции внешнего дыхания и обеспечить это в естественных условиях.Помогать владимирским коллегам приезжие специалисты будут до середины ноября. По словам главного врача ОКБ Владимира Безрукова, ситуация в учреждении очень тяжелая. Ковид-больные занимают практически треть всех коек больницы, а в красной зоне работают около двухсот врачей.Владимир Безруков, главный врач Областной клинической больницы:- К сожалению ситуация продолжает оставаться очень напряженной. Мы регистрируем рост числа заболевших, связи с этим на базе ОКБ на сегодняшний день развернуто 210 коек в инфекционном госпитале и 60 коек в акушерском корпусе, где лечатся беременные женщины с ковидом. Но хочу сказать, что в принципе свою роль частично сыграла и те, кто привился, они не попадают в реанимацию.