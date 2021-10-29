Новости Владимирской епархии. Слово Татьяне Даниловой. - В селе Буланово освятили престол...

Новости Владимирской епархии. Слово Татьяне Даниловой.- В селе Буланово освятили престол восстановленного храма Владимирской иконы Божией Матери. Митрополит Тихон наградил почетными медалями потрудившихся в благом деле.- Распятие Господа уцелело под натиском советского режима. Поруганную святыню отреставрируют в Свято-Никольском храме села Мордыш.- Гусли, трещотка и народные песни. В Свято-Георгиевском храме прошел концерт православной молодежи.