Новости Владимирской епархии. Слово Татьяне Даниловой.
- В селе Буланово освятили престол...
Новости Владимирской епархии. Слово Татьяне Даниловой.
- В селе Буланово освятили престол восстановленного храма Владимирской иконы Божией Матери. Митрополит Тихон наградил почетными медалями потрудившихся в благом деле.
- Распятие Господа уцелело под натиском советского режима. Поруганную святыню отреставрируют в Свято-Никольском храме села Мордыш.
- Гусли, трещотка и народные песни. В Свято-Георгиевском храме прошел концерт православной молодежи.