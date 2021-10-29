Жители области начали более активно вакцинироваться после объявления о введении обязательного...

Жители области начали более активно вакцинироваться после объявления о введении обязательного QR-режима в регионе с 15 декабря.В соцсетях появились фотографии очередей в пункты вакцинации. Чтобы решить эту проблему, прививочному пункту на территории "Глобуса" продлили режим работы. Привиться там можно с 10 до 18 часов. По субботам вакцинация будет проходит по-прежнему - до двух. Воскресенье остаётся выходным днём. Кроме того, привиться от коронавируса и гриппа можно будет и в других общественных местах областного центра. Информацию о прививочных кабинетах можно найти на сайте облздрава.