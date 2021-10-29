На прошедшей в новом здании Учебного центра ГБУ Ритуал в Москве состоялась первая отраслевая конференция Модель управления похоронным делом. Вектор перемен. Около 100 специалистов сферы ритуальных услуг из разных регионов России обсудили проблемы отрасли.

На прошедшей в новом здании Учебного центра ГБУ "Ритуал" в Москве состоялась первая отраслевая конференция "Модель управления похоронным делом. Вектор перемен". Около 100 специалистов сферы ритуальных услуг из разных регионов России обсудили проблемы отрасли.Главной из них, по общему мнению, остается нехватка квалифицированных кадров. Сегодня в России нет ни одного вуза или колледжа, который бы готовил соответствующих специалистов. В сложившейся ситуации ГБУ "Ритуал" уже в течение двух лет готовит кадры своими силами в Москве.Обучение ведется в соответствии с требованиями профессионального стандарта "Специалист в области похоронного дела". Реализуются программы подготовки и повышения квалификации по специальностям "Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг. Организатор похорон (агент)" и "Заведующий кладбищем".По итогам обсуждения участники конференции сформирован Протокол конференции и направлен для рассмотрения в государственные органы, регулирующие ритуальную сферу.