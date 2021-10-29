С 1 января 2022 года в целях повышения качества оказания государственных услуг, приём и...

С 1 января 2022 года в целях повышения качества оказания государственных услуг, приём и обслуживание налогоплательщиков отдельных районов Владимирской области будет осуществляться в головных офисах:- Судогодский район - в Межрайонной ИФНС России №1 по Владимирской области г. Гусь-Хрустальный, ул. Рязанская, д.12;- Гороховецкий район - в Межрайонной ИФНС России №2 по Владимирской области г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116-а; в ТОРМ г. Вязники, ул. Комсомольская, д.10/1;- Кольчугинский район - в Межрайонной ИФНС России №3 по Владимирской области г. Юрьев-Польский, ул. Шибанкова, д. 45;- Меленковский район - в Межрайонной ИФНС России №4 по Владимирской области г. Муром, ул. Свердлова, д. 33;- Петушинский район - в Межрайонной ИФНС России №11 по Владимирской области г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 18-А;- Собинский район - в Межрайонной ИФНС России № 12 по Владимирской области г. Владимир, ул.Садовая, д.16-Б.С информацией о режимах работы территориальных налоговых органов Владимирской области можно ознакомиться в разделе «Контакты» на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.Также на официальном сайте ФНС России представлен широкий спектр электронных сервисов, позволяющих получить большинство услуг ФНС России в электронном виде без посещения инспекции. В «Личном кабинете для физических лиц» можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию по 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, запросить справку о состоянии расчетов, направить заявление на льготу и др.Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут направить налоговую и бухгалтерскую отчетность с помощью сервиса «Направление налоговой и бухгалтерской отчетности», для этого необходимо получить КЭП в налоговом органе. Получить справку о состоянии расчетов или об исполнении обязанности, акт сверки по налогам можно в Личном кабинете юридического лица и индивидуального предпринимателя.Получить налоговое уведомление для уплаты имущественных налогов, направить декларацию 3-НДФЛ, заявление на предоставление льгот, сообщить о наличии объектов, заявить о гибели или уничтожении объектов, получить доступ к личному кабинету для физических лиц можно через Многофункциональные центры Владимирской области.По вопросам налогообложения также можно обращаться по бесплатному телефону Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.