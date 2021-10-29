В прямом эфире Первого канала был показан старт пилотируемого корабля «Союз МС19». Прямые телевизионные каналы связи между космодромом Байконур и телевизионным техническим центром в ..

В прямом эфире Первого канала был показан старт пилотируемого корабля «Союз МС19». Прямые телевизионные каналы связи между космодромом Байконур и телевизионным техническим центром в Останкино были организованы компанией «Синтерра Медиа» (100% дочернее общество «Ростелекома»), специализированным телекоммуникационным оператором для ТВ-производства, вещания и медиаразвлечений. Космический корабль вывел на орбиту экипаж со съемочной группой проекта «Вызов. Первые в космосе» на борту. Фильм с рабочим названием «Вызов» — первый фильм в истории кинематографа, который будет сниматься в космосе.Для организации прямых эфиров «Синтерра Медиа» использовала оборудование ведущих мировых производителей, позволяющее передавать телевизионные сигналы с наименьшей задержкой и самым высоким качеством. К проекту были привлечены лучшие специалисты компании, которые ранее участвовали в организации телевизионных каналов для освещения Олимпиады в Токио на Первом канале.«Синтерра Медиа» подключила по волоконно-оптическим каналам связи основные точки космодрома Байконур к своей опорной телевизионной сети, которые состоят из стартового комплекса, наблюдательного пункта и монтажно-испытательного комплекса, а также мест работы госкомиссии и проведения предстартовой пресс-конференции.«Благодаря наземным телевизионным каналам "Синтерра Медиа” мы получили расширенные возможности для проведения прямых эфиров. Качество сигнала и устойчивость работы оптических линий, несмотря на удаленность между космодромом и вещательным комплексом "Первого канала” в Москве, позволяет проводить прямые включения на высоком профессиональном уровне. Теперь мы смогли предоставить нашим зрителям расширенные возможности, и наблюдать за важными этапами подготовки и запуска в прямом эфире благодаря нашему партнеру — компании "Синтерра Медиа”», — отметил технический директор программы Вечерний Ургант Алексей Шестопалов.«Наша компания производит профессиональное телекоммуникационное обслуживание ключевых этапов телевизионного производства и распространения медиаконтента, включая организацию прямых трансляций для партнеров-вещателей и пользователей ОТТ-сервисов. Сотрудничество с Первым каналом всегда строится на взаимном доверии и профессиональном отношении к делу. Мы всегда рады предоставить Первому каналу самые современные и качественные услуги», — отметил генеральный директор компании «Синтерра Медиа» Валерий Крылов.«Наше дочернее предприятие "Синтерра Медиа” — основной партнер общефедеральных вещателей и множества региональных телеканалов по трансляциям политических, спортивных и культурных событий. Компания готова предложить телеканалам самые современные и удобные услуги доставки, обработки, хранения и распределение медиапотоков», — сказал старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.На базе собственной сети «Синтерра Медиа» проводит прямые трансляции и включения программ «Вечерний Ургант», «Доброе утро» и эфиры дирекции информационных программ Первого канала.