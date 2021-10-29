В результате конфликта злоумышленник произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет в сторону заявителя...

«Сотрудники полиции ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали мужчину по подозрению в хулиганстве.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 25-летний мужчина. Он сообщил, что на улице Богданова во время движения на автомобиле у него с неизвестным мужчиной, находящимся за рулем автомобиля марки «Опель» произошел дорожный конфликт. В результате конфликта злоумышленник произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет в сторону заявителя и его автомобиля. Мужчина не пострадал, а автомобиль получил механические повреждения - разбит задний фонарь и заднее стекло. После чего злоумышленник покинул место происшествия, нарушая Правила дорожного движения.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции на Волынской улице задержали подозреваемого. Им оказался 37–летний житель столицы.Следствием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.По факту нарушения ПДД РФ материал проверки был направлен в ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве для дальнейшего разбирательства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93