Не справившись с управлением, злоумышленник на Братиславской улице совершил дорожно-транспортное происшествие...

«Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством.Полицейскими установлено, что злоумышленник, находясь в алкогольном опьянении, на Новомарьинской улице вскрыл ножом одну из дверей припаркованного автомобиля марки «КИА». После, с помощью этого же предмета, завел двигатель и проследовал по автотрассе. Не справившись с управлением, злоумышленник на Братиславской улице совершил дорожно-транспортное происшествие с материальным ущербом, где и был задержан сотрудниками полиции.Задержанным оказался 24-летний приезжий из ближнего зарубежья без постоянного места жительства в Москве. С его слов, автомобиль он угнал с целью прокатиться, сбывать его третьим лицам не планировал. Автомобиль возвращен законному владельцу.Органами дознания ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Кроме того, сотрудниками ГИБДД на месте происшествия проведено освидетельствование гражданина на состояние опьянения, результаты которого подтвердили наличие алкоголя в крови. В отношении нарушителя составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18