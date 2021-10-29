Когда двери сомкнулись, злоумышленник потребовал передать ему деньги, а после получения отказа схватил потерпевшую за волосы...

«Оперативники ОМВД России по району Текстильщики г. Москвы задержали мужчину по подозрению в разбойном нападении на девушку», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Полицейскими установлено, что потерпевшая в ночное время возвращалась домой. При входе в подъезд ее догнал подозреваемый и зашел с ней в лифт. Когда двери сомкнулись, злоумышленник потребовал передать ему деньги, а после получения отказа схватил потерпевшую за волосы и ударил головой о стенку лифта. Затем подозреваемый, угрожая убийством, вытолкнул женщину из кабины и продолжил избивать, одновременно требуя денежные средства. После того, как потерпевшая начала громко кричать, злоумышленник скрылся, не успев забрать наличные. Впоследствии женщине была оказана медицинская помощь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по месту жительства на улице Чистова задержали подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 52-летний житель столицы.По данному факту следствием ОМВД России по району Текстильщики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18