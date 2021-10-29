Сегодня 29 октября в учреждении состоится концерт-презентация.

Судогодской детской школе искусств закупили новые музыкальные инструменты и оборудование на сумму свыше 5,7 млн рублей. Сегодня 29 октября в ДШИ состоится концерт-презентация.«На эти средства закуплены пианино «Николай Рубинштейн», концертные баяны и аккордеоны фирмы Scandalli, ученические баяны и аккордеоны фабрики «Тульская гармонь», флейты фирмы Yamaha, саксофоны RowBenson, металлофоны, ксилофоны, бумвейкеры, шейкеры. Учреждение также оснастили мебелью − шкафами, столами, стульями», - рассказали в департаменте здравоохранения.Кроме того, юные воспитанники получат новые мольберты, пюпитры, ноутбуки, интерактивную доску и панель, магнитно-маркерные доски, проекторы, микрофоны, светодиодные приборы, прожекторы, акустическую систему, микшерный пульт, микрофоны, а также методическую и учебную литературу.