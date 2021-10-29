Злоумышленники похитили кошелек с деньгами и картами у посетительницы медучреждения.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Судогодскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан двое местных жителей, подозреваемых в совершении кражи.В начале сентября в полицию обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже кошелька. Женщина пояснила, что обнаружила пропажу после того, как посещала медучреждение. По словам потерпевшей, в кошельке находилась небольшая денежная сумма и несколько банковских карт.Полицейские, уточнив информацию, провели комплекс необходимых мероприятий, в результате которого установили личности подозреваемых. Ими оказались приезжие из Коврова.В содеянном мужчины сознались, пояснив, что несколько раз воспользовались одной из карт для покупки спиртного и продуктов в магазине.Общий ущерб, причиненный собственнице, превысил 7 000 рублей.Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. УК РФ (кража).Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.