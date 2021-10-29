«Благодаря» чиновнице местный лес поредел на 70 деревьев. Ущерб от её деятельности следователи оценили в 2,3 млн рублей.

В Киржачском районе главу села Кипревское приговорили к условному сроку. Светлану Кондратьеву обвиняли в вековых елей.По версии следствия, в мае 2020 года в Киржачском районе начали активно валить хвойные деревья. Цель, якобы, освобождение земли для выделения участков многодетным семьям. С индивидуальным предпринимателем был заключён контракт на безвозмездное выполнение работ по благоустройству земельного участка.«После заключения договора, в нарушение законодательства о заготовке древесины, женщина выдала коммерсанту разрешение на вырубку лесных насаждений на участке, который подлежал благоустройству», - сообщает пресс-служба владимирского следственного комитета.«Благодаря» чиновнице местный лес поредел на 70 деревьев. Ущерб от её деятельности следователи оценили в 2,3 млн рублей.Вину в совершённом преступлении 37-летняя женщина признала и раскаялась. Итог – три года колонии условно с аналогичным испытательным сроком. На два года она лишена права занимать государственные и муниципальные должности.