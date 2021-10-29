Во Владимире прошло заседание топонимической комиссии под председательством Сысуева С.А.,...

Во Владимире прошло заседание топонимической комиссии под председательством Сысуева С.А., заместителя главы администрации города, начальника управления архитектуры и строительства. Заместитель председателя - Иеромонах Варфоломей (Минин С.Н.).В ходе рассмотрения комиссия отклонила предложение о присвоении наименований улицам, площадям и иным объектам городской среды в честь Кузбасса и его городов, так как Кузбасс не имеет прямого отношения к Владимиру.Также комиссией было принято решение переименовать остановку общественного транспорта «Сады на Добросельской», расположенную в районе дома № 176 по улице Добросельской, на остановочный пункт «Поворот на улицу Егорова».И еще у одной остановки теперь изменится название. Так как магазин «Руслан и Людмила» прекратил свою деятельность и закрылся, принято решение переименовать остановочный пункт общественного транспорта «Руслан и Людмила» на «Левитановский сквер».Наименование аллеи в районе улицы Даргомыжского в честь корейской группы BTS было признано нецелесообразным, сообщается на официальной странице администрации города Владимира.