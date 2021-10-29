29 октября, в пятницу, во Владимирской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью...

29 октября, в пятницу, во Владимирской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Днём небольшой дождь.Ветер ночью северо-западный 8 – 13 метров в секунду, днём южный, 7 — 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью -1 - +4 °C, днём +5 - +8 °C. В выходные будет солнечно, и воздух может прогреться до 14 градусов тепла.Фото: ВК "Путешествия по городам России"