ОМВД России по району Восточное Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Трафимцева Сергея Георгиевича...

ОМВД России по району Восточное Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Трафимцева Сергея Георгиевича, 1955 года рождения, местонахождение которого неизвестно с апреля 2021 года.Приметы: славянской внешности, на вид 50-55 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, европейский тип лица, волосы короткие темные.Был одет: темная куртка, темный свитер, джинсы синего цветаПолиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(499)463-57-08; 8(499)463-90-58 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО