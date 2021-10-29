Пожар потушили. На место выезжали 9 единиц техники и 25 человек.

Пожарные ликвидировали пожар в здании медицинского колледжа в Александрове. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Утром 29 октября в 08.13 в пожарную охрану поступило сообщение о задымлении в доме №11 на улице Советской. По прибытии подразделений МЧС было установлено, что горит первый этаж двухэтажного кирпичного здания. Существовала угроза перехода огня на второй.«К счастью, на момент происшествия в здании никого не было. Сотрудники локализовали и ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров. От огня пострадала внутренняя отделка одного из кабинетов и коридора, а также часть перекрытий между первым и цокольным этажами», - уточнили в чрезвычайном ведомстве.На место выезжали 9 единиц техники и 25 человек личного состава.Дознаватели устанавливают обстоятельства и причины происшествия.