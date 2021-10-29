Сегодня в 8 утра в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о задымлении в здании...

Сегодня в 8 утра в МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о задымлении в здании медицинского колледжа по адресу: город Александров, ул. Советская, д. 11.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. По прибытии установлено, что происходит пожар на первом этаже двухэтажного кирпичного здания. Существует угроза перехода огня на второй этаж. К счастью, на момент происшествия в здании никого не было.Сотрудники МЧС России оперативно локализовали и ликвидировали пожар на площади 40 кв. метров, не дав огню распространиться на всё здание. От огня пострадала внутренняя отделка одного из кабинетов и коридора, а также часть перекрытий между 1-м и цокольным этажами.В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают обстоятельства происшествия. К ликвидации последствий привлекались 9 единиц техники и 25 человек, сообщила пресс-служба МЧС.По информации из соцсетей, в Александрове около медицинского колледжа по улице Советская перекрыто движение. Сообщается о возможном возгорании электропроводки в здании колледжа.Пользователи пишут, что в старинном историческом здании давно не было ремонта.Фото: ВКонтакте