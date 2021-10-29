Пожар в учебном заведении в Александрове. В 8.13 утра 29 октября в тревожное ведомство поступил сигнал о задымлении в здании медицинского колледжа на улице Советской. На место прибыли пожарные

Пожар в учебном заведении в Александрове. В 8.13 утра 29 октября в тревожное ведомство поступил сигнал о задымлении в здании медицинского колледжа на улице Советской. На место прибыли пожарные подразделения. Оказалось, что возгорание произошло на первом этаже кирпичной двухэтажки. Была угроза перехода огня на второй этаж. На момент происшествия в здании никого не было, сообщают