В начале ноября Областной комплексный реабилитационный центр, известный как санаторий...

В начале ноября "Областной комплексный реабилитационный центр", известный как санаторий "Заклязьменский", полностью адаптируют для ковид-пациентов, сообщила начальник отдела организации медпомощи департамента здравоохранения Владимирской области Светлана Григорян на брифинге по эпидемиологической ситуации в Белом доме 28 октября. Такое решения приняли из-за острого дефицита коек в ковидных стационарах.Согласно последней информации, из 2 315 действующих коек для больных коронавирусом во Владимирской области свободны только 187 мест.Светлана Григорян отметила, что рассматриваются варианты для перепрофилирования и других учреждений, поскольку эпидемиологическая ситуация на данном этапе серьезна как никогда.