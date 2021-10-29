К участию были привлечены школьники разных возрастных групп.

С целью выявления и пресечения нарушений Правил дорожного движения, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков сотрудники ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели профилактические мероприятия с учащимися школ города и района.Полицейские напомнили учащимся правила перехода проезжей части в зоне действия пешеходного перехода, привели примеры случаев дорожно-транспортных происшествий, участниками которых, к сожалению, стали несовершеннолетние пешеходы. При этом инспекторы разъяснили ребятам, как стоит вести себя, чтобы избежать ДТП.Отдельное внимание было уделено теме безопасности пешеходов. Ребятам напомнили о том, что обезопасить себя от неприятных ситуаций на улицах и во дворах своих домов можно, если применять специальные светоотражающие элементы.В ходе беседы затрагивалась такая важная тема, как нахождение ребенка в салоне транспортного средства.Для закрепления полученных знаний старшеклассникам показали обучающий фильм, герои которого собственным примером продемонстрировали безопасное поведение на проезжей части, а также рассказали, как не допустить самых распространенных ошибок, которые приводят к трагическим последствиям.Массу впечатлений произвел на юных участников дорожного движения патрульный автомобиль, а также технические средства, используемые инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД ежедневно. Ребята смогли рассмотреть транспортное средство, увидеть и услышать, как работает специальное громкоговорящее устройство и сигнальные маяки.В ходе встречи учащиеся задавали вопросы, высказывали своё мнение, интересовались действующим законодательством. На каждый задаваемый вопрос ребята получили подробные ответы.