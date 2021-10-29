Накануне, 28 октября, в час дня в службу 112 поступило сообщение о пожаре. Горел частный жилой дом...

Накануне, 28 октября, в час дня в службу 112 поступило сообщение о пожаре. Горел частный жилой дом в городе Меленки, на улице Заречной.К моменту прибытия пожарных пламя охватило деревянный дом по всей площади. Сотрудники МЧС не допустили распространения огня на соседние жилые строения и ликвидировали горение кровли и внутренней отделки дома на площади 96 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 8 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.