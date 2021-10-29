Власти вернулись к обсуждению продовольственной помощи в качестве одной из мер поддержки для малоимущих граждан.

Власти вернулись к обсуждению продовольственной помощи в качестве одной из мер поддержки для малоимущих граждан.В ответ на поручение Михаила Мишустина по подготовке новых мер для стабилизации цен на российском рынке Министерство экономического развития подготовило свои предложения. В перечень ведомства вошел целый ряд важных пунктов. Один из основных касается запуска программы продовольственной помощи – эта мера поддержки будет очень актуальна для малоимущих россиян, которые смогут получать бесплатную еду от государства. К тому же, это позволит сократить рост цен на товары отечественного производства, имеющие большую социальную значимость – об этом сообщил телеканал "".Стоит отметить, что инициативы об оказании такой помощи уже звучали в правительстве не раз. Только в прошлом году Минпромторг предлагал ввести потребительский сертификат для того того, чтобы малоимущие могли получать адресную помощь, однако до реализации программы дело так и не дошло.Как сообщил , в числе прочих мер для снижения давления инфляции Минэкономразвития предложило наладить связи между крупными торговыми сетями и фермерами, организовывать фермерские ярмарки, а также создать программу поддержки отечественных производителей фруктов и овощей.Согласно поручению Мишустина, свои предложения также должны подготовить Минсельхоз и Минпромторг. Как сообщили "Известия", все три ведомства должны направить в правительство сводный доклад по этому вопросу уже в 1-ому ноября.Ранее "Дни.ру" писали о другой мере поддержке: россиянам рассказали .