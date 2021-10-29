В Москве приняли меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в нерабочие дни.

В Москве приняли меры для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в нерабочие дни.В столице введен режим выходных дней с 28 октября по 7 ноября 2021 года. В течение этого времени все предприятия и компании столичного комплекса городского хозяйства будут работать в режиме повышенной готовности. 1,5 тысячи аварийных бригад оперативно отреагируют на любую возможную нештатную ситуацию. Они оснащены спецтехникой и аварийными источниками электроснабжения. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.По его словам, в городе усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Заммэра отметил, что благодаря существующим резервам мощностей все системы жизнеобеспечения города готовы к любым нагрузкам."Например, ежесуточно в столице подается около трех миллионов кубометров питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более шести миллионов кубометров в сутки", – рассказал Бирюков.Кстати, в прошлые периоды самоизоляции ресурсоснабжающие организации не выявили значительного увеличения потребления электроэнергии, воды и газа. Рост не ожидается и в эти нерабочие дни.Напомним, с 28 октября по 7 ноября из-за ухудшения эпидобстановки в столице закрыта большая часть предприятий и организаций: например, сферы услуг, торговли, общественного питания, спорта, культуры, развлечений. Власти пошли на это, чтобы разорвать цепочки передачи вируса.Ранее о том, что на водоемах Москвы этой зимой будет дежурить 26 судов на воздушной подушке. Этот транспорт способен передвигаться в заболоченной местности, преодолевать неровности и ломаный лед.К работе в холодный сезон подготовились и подвижные спасательные посты на базе автомобилей повышенной проходимости. У них есть все необходимые спасательные средства, устройства для спасения животных, медицинское оборудование для оказания первой помощи и надувные мотолодки.