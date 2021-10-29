Один из водителей в нарушение требований дорожной разметки многократно разворачивался через двойную сплошную линию, а затем выехал на тротуар, тем самым создав угрозу жизни и здоровью окружающих.
«Сотрудниками Госавтоинспекции города Москвы установлены и привлечены к административной ответственности двое граждан, которые совершали опасные маневры на Большой Дорогомиловской улице.
В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими было выявлено несколько видеозаписей, на которых так называемые дрифтеры нарушали Правила дорожного движения. Так, один из водителей в нарушение требований дорожной разметки многократно разворачивался через двойную сплошную линию, а затем выехал на тротуар, тем самым создав угрозу жизни и здоровью окружающих.
Благодаря оперативным мерам реагирования со стороны сотрудников Центра управления ГИБДД, а также сотрудников Госавтоинспекции Северо-Западного и Западного административных округов в кратчайшие сроки нарушитель был выявлен и задержан.
В отношении него составлен ряд протоколов об административных правонарушениях, в том числе за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, движение по тротуару и по полосе для маршрутных транспортных средств.
Еще один водитель совершал опасные развороты на пешеходной зоне. Он был также установлен, задержан на территории Зеленограда и доставлен в Отдел ГИБДД Западного округа столицы. Правонарушитель привлечен к административной ответственности за движение по тротуару и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк