Один из водителей в нарушение требований дорожной разметки многократно разворачивался через двойную сплошную линию, а затем выехал на тротуар, тем самым создав угрозу жизни и здоровью окружающих.

«Сотрудниками Госавтоинспекции города Москвы установлены и привлечены к административной ответственности двое граждан, которые совершали опасные маневры на Большой Дорогомиловской улице.В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими было выявлено несколько видеозаписей, на которых так называемые дрифтеры нарушали Правила дорожного движения. Так, один из водителей в нарушение требований дорожной разметки многократно разворачивался через двойную сплошную линию, а затем выехал на тротуар, тем самым создав угрозу жизни и здоровью окружающих.Благодаря оперативным мерам реагирования со стороны сотрудников Центра управления ГИБДД, а также сотрудников Госавтоинспекции Северо-Западного и Западного административных округов в кратчайшие сроки нарушитель был выявлен и задержан.В отношении него составлен ряд протоколов об административных правонарушениях, в том числе за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, движение по тротуару и по полосе для маршрутных транспортных средств.Еще один водитель совершал опасные развороты на пешеходной зоне. Он был также установлен, задержан на территории Зеленограда и доставлен в Отдел ГИБДД Западного округа столицы. Правонарушитель привлечен к административной ответственности за движение по тротуару и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк