Процедуру провели только после вмешательства прокуратуры.
Муромская прокуратура добилась покупки лекарства для онкобольной. После её вмешательства женщине выдали МНН Карбоплатин.
В ходе проверки выяснилось, что она имеет право на бесплатное получение препарата. В соответствии с итоговым эпикризом Областного клинического онкодиспансера ей рекомендован медикамент, который вводится внутривенно в виде капельницы в стационарных условиях.
«В начале октября пациентка записалась на приём Муромскую городскую больницу №1 на курс химиотепарии, но ей отказали в процедуре из-за отсутствия лекарства», - уточнили в прокуратуре Владимирской области.
Она пожаловалась в надзорное ведомство. В результате пациентке провели химиотерапию.