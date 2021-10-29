Процедуру провели только после вмешательства прокуратуры.

Муромская прокуратура добилась покупки лекарства для онкобольной. После её вмешательства женщине выдали МНН Карбоплатин.В ходе проверки выяснилось, что она имеет право на бесплатное получение препарата. В соответствии с итоговым эпикризом Областного клинического онкодиспансера ей рекомендован медикамент, который вводится внутривенно в виде капельницы в стационарных условиях.«В начале октября пациентка записалась на приём Муромскую городскую больницу №1 на курс химиотепарии, но ей отказали в процедуре из-за отсутствия лекарства», - уточнили в прокуратуре Владимирской области.Она пожаловалась в надзорное ведомство. В результате пациентке провели химиотерапию.