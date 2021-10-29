Подростков взяли на закладке.

В Муроме двух 17-летних подростков обвиняют в незаконном хранении наркотиков. Их задержали при попытке взять закладку из тайника.По версии следствия, 5 октября молодые люди занимались расклейкой стикеров интернет-магазина по продаже запрещённых веществ. В качестве оплаты за работу вечером они получили сведения о месте нахождения тайника-закладки с дозой.«После его обнаружения подозреваемые были сразу задержаны госавтоинспекторами. У них изъят свёрток с веществом массой 1,1 грамма. Вину в совершенном преступлении муромляне признали полностью, в содеянном раскаялись», - поделились в Следкоме.Против них возбуждено дело по статье 228. Расследование продолжается.