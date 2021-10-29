Он застрелил добычу во время запрета на охоту.

В Судогде за незаконное убийство самки лося житель Владимирской области заплатил 500 тысяч рублей. Происшествие произошло в лесу Чамеревского охотхозяйства.Вечером 24 марта мужчина увидел добычу из своего автомобиля, стоящего на обочине трассы М7. Не имея разрешения, охотник застрелил животное из нарезного карабина. При помощи ножа браконьер снял шкуру и приготовился к разделке мяса.«Однако довести до конца задуманное ему не удалось. На место прибыли сотрудники Госохотинспекции, которые спугнули мужчину. Он скрылся с места совершения преступления», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Причинённый ущерб оценили в 80 тысяч рублей. Злоумышленника поймали. Он полностью возместил причинённый вред.«Им добровольно удовлетворены требования прокурора Судогодского района по иску в размере 320 тысяч рублей, а также оказана материальная помощь Чамеревскому охотхозяйству в размере 100 тысяч рублей. Судом ему назначен штраф - 80 тысяч рублей», - резюмировали в ведомстве.Приговор в законную силу пока не вступил.