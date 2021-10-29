Злоумышленник предложил потерпевшему помощь в ремонте автомобиля и продал транспортное средство.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего ранее судимого жителя одного из местных сёл. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (растрата).В начале августа текущего года в дежурную часть полиции обратился житель Владимира. Мужчина пояснил, что по пути на дачу у него сломался автомобиль. В момент поломки к нему подошел мужчина и предложил помощь в ремонте. Вместе они отогнали сломанный автомобиль к дому мужчины, купили запчасти и обсудили примерную дату окончания ремонта. Потерпевший в назначенный день вернулся за автомобилем, но ни его, ни мужчины не обнаружил.Сумма ущерба составила более 35 000 рублей.Потерпевший смог описать подозреваемого и указал место, куда был транспортировали авто.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали злоумышленника.Фигурант свою вину признал и пояснил, что автомобиль потерпевшего продал знакомым за 7 000 рублей, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.В ходе расследования уголовного дела полицейские изъяли автомобиль и вернули законному владельцу.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.