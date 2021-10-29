Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Сняли с крючка История со счастливым концом. В полиции...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Сняли с крючкаИстория со счастливым концом. В полиции наградили сотрудников магазина, отговоривших пенсионерку переводить деньги мошеннику.- Хрустальный мальчикКости хрупкие, как хрусталь. 10-летнему Арсению Ремизову из Владимира требуется курс лечения.- Перепись 2021И кто в домохозяйстве живёт? Национальные диаспоры региона стали участниками всероссийской переписи населения.