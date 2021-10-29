Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Сняли с крючка
История со счастливым концом. В полиции...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Сняли с крючка
История со счастливым концом. В полиции наградили сотрудников магазина, отговоривших пенсионерку переводить деньги мошеннику.
- Хрустальный мальчик
Кости хрупкие, как хрусталь. 10-летнему Арсению Ремизову из Владимира требуется курс лечения.
- Перепись 2021
И кто в домохозяйстве живёт? Национальные диаспоры региона стали участниками всероссийской переписи населения.