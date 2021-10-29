Новая награда юных владимирских аниматоров. Киномастерская Начало завоевала специальный диплом...

Новая награда юных владимирских аниматоров. Киномастерская "Начало" завоевала специальный диплом 8-ого открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино. Он проходил в Саратове. Высокую оценку жюри получила работа юных мультипликаторов "Сказка о бумажном самолётике".Анимационный фильм снят по мотивам сказки Ирины и Яна Златопольских "Ястребок". Тема подвига маленького самолётика живо отозвалась в сердцах юных аниматоров. Ребята долго работали над образами, старались максимально правдоподобно сеять каждую сцену - даже дождь в анимационной картине "плачет" по-настоящему.Напомним, премьеру военной сказки ребята приурочили к празднованию 75-летия Великой Победы. Киномастерская "Начало" при Владимирском Киноцентре завоевала диплом с формулировкой "за глубокую художественную идею и неординарное отображение событий Великой Отечественной войны средствами анимации".