Обман на доверии. Очередной жертвой телефонных мошенников чуть не стала владимирская пенсионерка....

Обман на доверии. Очередной жертвой телефонных мошенников чуть не стала владимирская пенсионерка. От потери сбережений её спасли работницы магазина. Подробности у Александра Сыпченко.- Участковые убедили мою маму, что ее пытались обмануть, рассказали, что сотрудники банка не могут позвонить и просить перевести деньги на безопасные счета.Это сын несостоявшейся жертвы дистанционных мошенников. Лицо мужчина просит не показывать. Семья итак едва не лишилась всех средств. Предотвратить преступления помогла бдительность работников магазина связи. Они стали свидетелями странного телефонного разговора пожилой женщины с мнимыми работниками банка, которые вымогали деньги.Анна Варзанова, директор магазина:- Первым делом они идут к терминалу, но так как они в пожилом возрасте, они не понимают, что куда куда нужно нажимать и обращаются к сотрудникам салона, мы начинаем выяснять, какая сумма, куда они хотят положить деньги.Опорный пункт полиции в соседнем здании. Оперативники прибыли быстро и все-таки убедили пенсионерку: на другом конце провода - мошенники. За свою бдительность и активную гражданскую позицию директор и кассир магазина получили от сотрудников полиции благодарственные письма и памятные подарки. Правоохранители подчёркивают: эта история - со счастливым финалом- очередное предостережение владимирцам. Только в этом году в регионе зарегистрировано свыше двух тысяч преступлений с использованием IT- технологий.Александр Никифоров, заместитель начальника управления экономической безопасности администрации г. Владимира:- Ну это действительно является бичом в настоящее время потому что воздействие идет на мозг человека путем вербального воздействия и очень сложно особенно для людей пожилого возраста предотвратить от этой заразы.Многие знают о мошенничестве "на дистанции", однако, все равно попадают в сети злоумышленников. Незамедлительное обращение в полицию- единственный способ вернуть свои кровные.Дмитрий Мясников, заместитель начальника уголовного розыска УМВД России по г. Владимиру, подполковник полиции:- У нас существуют методы оперативно останавливать движение денежных средств, если заявитель к нам обратился в день совершения преступления, наряду с тем, что банки борются с этой проблемой, останавливая подозрительные операции. У нас заключены соглашения тоже с рядом крупных банков о приостановлении движения денежных средств без решения суда на срок до 7 суток.Надёжно храните свои персональные данные, не сообщайте реквизиты своих карт и будьте всегда начеку. Эти рекомендации правоохранителей неизменны.Александр Сыпченко. Александр Голубев. "Вести-Владимир"