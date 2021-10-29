Впереди государственный праздник - День народного единства. Яркую этническую палитру России и...

Впереди государственный праздник - День народного единства. Яркую этническую палитру России и Владимирской области в преддверии этой даты представила творческая мастерская "Народный стиль". О представлении, в котором отразились традиции - в нашем репортаже.В этих наигрышах - сама история. Как звучат традиции, владимирцам готова рассказать Валерия Шапортова. Она представляет Тверскую область. Там в селе Пушкино действует уникальная мануфактура Сергея Горчакова, где мастера создают гусли. Инструмент считают самым древним на Руси. Возраст гуслей - свыше полутора тысяч лет.Валерия Шапортова, участница фестиваля (Тверская область):- Наша миссия - сделать этот инструмент популярным, потому что на этом инструменте можно также сыграть современные песни и классику, не только старинную музыку. Наша цель такая, чтобы дети во дворах сидели, играли не на гитарах, а на гуслях.Здесь же мастер-классы для взрослых и детей. Особое внимание привлекает старинный ткацкий стан. Этот, к примеру, привезли из Спасского Городища. Обучить работе поможет Татьяна Макарова.Татьяна Макарова, участница фестиваля (г. Спасское Городище):- Рассказываю, как основу делаем, навальник есть такой, потом бёрда надеваем. День уходит, чтобы заправить станок.Живопись, рукоделие, изготовление оберегов и народных игрушек. Нить традиций. Живая, яркая, прочная. Этнофестиваль - новый большой проект, реализованный некоммерческой организацией "Народный стиль" на средства президентского гранта."Вот игрушки, такие были на Руси"В красочном представлении - вся этническая палитра огромной, многонациональной, многоконфессиональной России. И портрет Владимирской области. Музыкально-танцевальный спектакль поставил режиссёр Роман Захаров. По мысли создателей проекта, главная объединяющая фигура на сцене - Александр Невский. Чьё восьмисотлетие вместе со всей страной в этом году отмечает и владимирская земля.Марина Тарновская, координатор мероприятий некоммерческой организации «Народный стиль»:- Путь Александра Невского начинается с севера, где, собственно, он и княжил. В Великом Новгороде, и затем через центральную Россию, Урал, Сибирь он придёт на Дальний Восток.Уникальными костюмами творческой мастерской "Народный стиль" можно любоваться бесконечно. В каждом из них объединяются прошлое и настоящее.Арина Петрова, участница представления:- Это Дагестан. Даргинский национальный костюм. Он праздничным считается.Ева Земскова, участница представления:- Это кабардинский. Это народ Северного Кавказа. Знаменит тем, что этот народ - прекрасные музыканты, умелые ремесленники и отважные воины.Коллекцию национальных нарядов вместе с единомышленниками руководитель "Народного стиля" Микаэль Ахмедов собирает уже несколько лет. Сейчас в ней 72 аутентичных наряда. Каждый сшит в регионе своего происхождения. И каждый - жемчужина.Микаэль Ахмедов, руководитель автономной некоммерческой общественной организации «Народный стиль»:- Трепетно отношусь к костюмам, которые приехали с Дальнего Востока и с севера, соответственно. Это было очень сложно достать. Сами понимаете, какое расстояние. Нам приходилось вставать пораньше, чтобы поговорить с домами народного творчества, разница в 8-9 часов. Эти костюмы ещё шились очень долго. В течение двух-трёх месяцев мы ожидали.Большой народный концерт в прямом смысле объединяющий. На сцене звучала музыка Николя Челоро, французского композитора и пианиста. Представление переносит и в Париж. К храму Александра Невского. В этом году церкви 160 лет.- Я очень люблю народную музыку, народный стиль. Буду играть и народную музыку Испании. Мне очень нравится играть эту музыку.Сам Николя Челоро признаётся: в Россию влюблён давно и взаимно. Кстати, именно во Владимире музыкант встретил свою судьбу. Влюблённая пара - Николя и Екатерина - обвенчались.Мария Платанюк, Екатерина Таманова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".