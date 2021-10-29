Из незаконного оборота изъято свыше 10 килограммов наркотиков, а также химические вещества, из которых преступники могли изготовить ещё свыше 50 килограммов «зелья».

Во Владимирской области под суд пойдут шесть организаторов нарколаборатории. Среди подозреваемых есть граждане Украины. Подробностями поделились в пресс-службе региональной прокуратуры.С октября 2018 года по июнь 2020 года обвиняемые наладили в одном из частных домов Александровского района изготовление синтетических наркотических веществ. В дальнейшем через закладки товар передавался оптовым курьерам, которые доставляли его в другие субъекты РФ.«Деятельность преступного сообщества осуществлялась в условиях конспирации. Связь с организатором и кураторами была налажена через «Даркнет», а сим-карты были оформлены на подставных лиц. Расчёты производились через виртуальные платежные системы», - рассказали в надзорном ведомстве.Из незаконного оборота изъяли свыше 10 килограммов наркотиков, а также химические реагенты, из которых злоумышленники намеревались изготовить ещё более 50 килограммов «зелья».Два члена банды заключили со следствием досудебные соглашения. На допросах они поведали правоохранителям о других преступлениях группы, а также сдали своих подельников.Фигурантам грозят пожизненные сроки.