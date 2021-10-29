Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области информирует о состоявшемся 27.10.2021 обучающем семинаре для сотрудников ..

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области информирует о состоявшемся 27.10.2021 обучающем семинаре для сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области.В семинаре приняли участие исполняющий обязанности руководителя Управления А.С. Киреев, специалисты Управления.В рамках обучающего семинара были рассмотрены актуальные вопросы, возникающие в процессе взаимодействия Управления Росреестра по Владимирской области, Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области с сотрудниками МФЦ, в том числе в связи с реализацией положений Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ, направленного на выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.Сотрудниками Управления доведена информация об особенностях формирования заявлений, предоставляемых органами местного самоуправления для внесения сведений о выявленных правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, а также о перечне документов (решениях о выявлении такого правообладателя, запросов и других документов), которые прилагаются к указанному заявлению.Кроме того, проведен анализ ошибок, допускаемых сотрудниками МФЦ при приеме документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.В заключении обучающего семинара сотрудники Управления ответили на вопросы специалистов МФЦ, осуществляющих прием документов на оказание услуг Росреестра, возникающие в текущей работе.Управление отмечает, что проведение подобных семинаров осуществляется сотрудниками Управления и Филиала на постоянной основе в течение года.