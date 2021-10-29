Включив в вопрос в раздел «Разное», чиновники рассмотрели его, но посчитали, что инициатива нецелесообразна.

Во Владимире топономическая комиссия отказалась назвать аллею в районе улицы Даргомыжского в честь корейской поп-группы BTS.Включив в вопрос в раздел «Разное», чиновники рассмотрели его, но посчитали, что инициатива нецелесообразна.BTS – это музыкальный коллектив, состоящий из семерых молодых людей. Он был создан в 2013 году в Сеуле. Ребята исполняют музыку в стиле Hip Hop и R&B. Никакого отношения к Владимиру они разумеется не имеют.