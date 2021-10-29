«Руслан и Людмила» превратилась в «Левитановский сквер», а «Сады на Добросельской» в «Поворот на улицу Егорова».

Топономическая комиссия Владимира переименовала остановку «Руслан и Людмила» в «Левитановский сквер». Решение было принято единогласно.Причина – ликвидация магазина, в честь которого остановочный пункт получил своё название. При этом рядом расположен сквер с памятником диктору Левитану, поэтому чиновники посчитали логичным внести изменения.Добавим, что в «Добром» павильон «Сады на Добросельской» теперь будет называться «Поворот на улицу Егорова». Члены комиссии аргументировали корректировку тем, что старое название вносило путаницу, а теперь оно более точное.