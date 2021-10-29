Напомним, что сейчас пункты вакцинации от коронавируса открыты в больших торговых и офисных центрах, медики выезжают на крупные предприятия, в ГУПы и МУПы.

Во Владимире утвердили новый график работы прививочных кабинетов на время нерабочих дней. Андрей Шохин и директор департамента здравоохранения Константин Баранов провели рабочую встречу с главными врачами и заведующими больниц.Вместе с руководителями медучреждений они согласовали режим работы на 1-7 ноября. Собравшиеся также договорились созвать специальную коллегию по вопросам организации первичного звена здравоохранения в областной столице.Ознакомиться с режимом работы на период ковидных каникул можно поНапомним, что сейчас от коронавируса открыты в больших торговых и офисных центрах, медики выезжают на крупные предприятия, в ГУПы и МУПы.