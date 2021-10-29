На время ремонтных работ на проспекте Строителей во Владимире будет приостановлено...

На время ремонтных работ на проспекте Строителей во Владимире будет приостановлено теплоснабжение.В связи с ремонтными работами на магистральных тепловых сетях на проспекте Строителей в районе дома №3Б 29 октября в период с 06.00 до 18.00 будет прекращена подача тепловой энергии жителям Октябрьского района по адресам:проспект Строителей, 3/7, 5а, 7а, 7в, 7г, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16б, 16а, 18, 18а, 18б, 20а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 20, 20б, 20г, 22, 22аул. Чернышевского, 3.По окончании работ на тепловых сетях восстановлением теплоснабжения в жилых домах займутся управляющие компании, информирует Владимирский филиал ПАО «Т Плюс».В ходе ремонта энергетики заменят 12 метров трубопровода диаметром 400 мм.