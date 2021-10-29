В области разворачиваются дополнительные пункты вакцинации на базе кожно-венерологических...

В области разворачиваются дополнительные пункты вакцинации на базе кожно-венерологических диспансеров во Владимире, Коврове и Муроме. С 28 октября открыт ещё один пункт вакцинации в корпусе «Ивановских мануфактур» во Владимире на улице Куйбышева, 16. В будни он работает с 10:00 до 15:00, по выходным – с 10:00 до 13:00.Также на четыре часа в будние дни – с 10:00 до 18:00 – увеличено время работа прививочного кабинета в гипермаркете «Глобус». Всего в регионе развёрнуто более 70 стационарных пунктов, где можно сделать прививку.На сегодняшний день в области полный курс вакцинации прошли более 351 тысячи человек, а свыше 382 тысяч − первый её этап. Более активно прививаться от коронавируса стали не только люди старших возрастных групп, среднего возраста, но и молодёжь. Так, 20 процентов молодых людей уже привились от COVID-19.