Участникам ОПГ, которые занимались незаконным оборотом наркотиков, грозит пожизненный срок. Прокуратура области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении граждан

Участникам ОПГ, которые занимались незаконным оборотом наркотиков, грозит пожизненный срок. Прокуратура области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении граждан России и Украины. Как установило следствие, с октября 2018 года по июнь 2020 года обвиняемые на территории частного дома в Александровском районе создали лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков. В дальнейшем изготовленные вещества, путем организации