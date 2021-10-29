Наставнический центр известного российского общественника Александра Гезалова сегодня проведёт...

Наставнический центр известного российского общественника Александра Гезалова сегодня проведёт мастер-классы в колониях Владимирской области.Они состоятся в рамках программы социализации осуждённых мам и их детей "Тюремное детство". Добровольцы во главе с Александром Гезаловым проведут кулинарный мастер-класс и урок парикмахерского искусства. Наставнический центр уже 10 лет работает с колониями в Ликино и Головино. По словам общественников, очень важно подготовить осуждённых женщин к самостоятельной жизни. Участницы мастер-классов получат навыки общения в команде, попробуют готовить еду для детей и угощения для праздничного стола. Этой осенью Наставнический центр в очередной раз передал благотворительный груз и в Суздальский район.Александр Гезалов, директор Наставнического центра, эксперт по проблемам социального сиротства:- В город Суздаль для семей многодетных, семей в трудной жизненной ситуации мы доставили груз, который нам собрали добровольцы, волонтёры, подписчики Наставнического центра. Помимо того, что мы передали одежду, обувь, игрушки, канцелярку и всё остальное, мы ещё приготовили вот такое пианино для осуждённых женщин.