Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 62 165 владимирцев.

Во Владимирской области на 29 октября выявлено 319 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 71 человека. Ещё 32 жителя подхватили опасную болезнь в Ковровском, 31 - в Муромском, 29 - в Гусь-Хрустальном районах. По 16 пациентов получили положительный тест на ковид в Юрьев-Польском и Суздальском, по 15 - в Петушинском и Гороховецком, по 14 - в Кольчугинском и Киржачском районах. По 13 инфицированных прибавилось в Александровском и Собинском, 11 - в Вязниковском, 8 - в Селивановском районах. По 6 положительных диагнозов поставили в ЗАТО Радужный и Меленковском районе, 5 - в Камешковском, 4 - в Судогодском районах.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 62 165 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 14 646 случаев во Владимире, 7194 - в Гусь-Хрустальном районе, 6861 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.